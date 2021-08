Ferrandina-Matera La Martella: Merra, avviato l’iter. Allo studio tre opzioni per il collegamento ferroviario

(FERPRESS) – Matera, 5 AGO – “La strada del confronto e della condivisione intrapresa sin dai primi passi della nostra esperienza amministrativa e rafforzata nelle ultime settimane con lo sviluppo di un lavoro sinergico con i rappresentanti del governo inizia a dare importanti frutti: Ferrandina e Matera La Martella saranno collegate da treni, di questo siamo molto soddisfatti”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it