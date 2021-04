Ferpress ricorda Emilio Maraini un protagonista della trasformazione tecnologica nelle ferrovie italiane

(FERPRESS) – Roma, 13 APR – Emilio Maraini è stato un protagonista della trasformazione tecnologica nelle ferrovie italiane. Così Pietro Spirito ricorda l’amico e collega venuto a mancare oggi.

Attivo nel campo dell’ingegneria ferroviaria e del materiale rotabile dal 1983, ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nel settore, oltre che nelle aziende ferroviarie.

Di lui Spirito dice “C’era un punto su cui convergevamo sempre, e riguardava la capacità di tornare a padroneggiare la progettazione senza affidarla esclusivamente all’esterno. Nacque così Italferr, che con il tempo è stata in grado non solo di supportate il percorso verso la realizzazione dell’alta velocità, ma di diventare anche un player sui mercati internazionali per trovare a portare le competenze tecnologiche ferroviarie italiane nel mondo.

Ne è stato certamente contento Emilio Maraini: quella sua creatura ha spiccato il volo e costituisce una delle punte di diamante delle Ferrovie italiane”.

Pubblicato da RED il: 13/4/2021 h 12:45 - Riproduzione riservata