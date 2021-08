Il convegno di Ferpress: Treni, Treni Notte e Treni da Sogno. Non solo AV, ma anche servizi di alta qualità

(FERPRESS) – Roma, 28 AGO – Non solo Alta Velocità e sviluppo del trasporto merci su ferro ma ora nuovi servizi di qualità. questo il tema del convegno che Ferpress organizza in occasione dell’edizione 2021 di Expoferroviaria la mattina del 30 settembre prossimo a Milano Rho Fiera nella sala Forum 1.

Oggi più che mail i temi ambientali connessi al trasporto delle persone, così come delle merci sono di forte attualità. Una crescente consapevolezza dei cittadini e dei viaggiatori verso sistemi di mobilità integrati e sostenibili andrà fortemente a caratterizzare il mercato del trasporto di persone dei prossimi anni.

L’affermazione, in Europa ed in Italia dei servizi ad Alta Velocità ha oscurato e quasi reso obsoleti i servizi intercity e notturni, estremamente utili per un Paese dalle 100 città capoluogo di provincia e lungo più di mille chilometri. Il treno notte, risponde bene a queste necessità, è un modo di viaggiare slow, fortemente esperienziale, e che richiede una preparazione ed una vocazione da parte degli operatori, che oggi non si riscontra facilmente.

Per strutturare un’offerta dinamica e competitiva, integrata con il turismo internazionale, che promuove e vende esperienze e destinazioni, si deve ripartire dal formare il personale addetto a tutti i livelli, puntando su materiale rotabile all’altezza del servizio, moderno, funzionale, elegante.

Eleganza, accoglienza, fascino del territorio attraversato e delle preziosità dei luoghi toccati, ma anche godendo a pieno l’esperienza di un’ospitalità esclusiva a bordo del convoglio, con il design elegante delle carrozze, le cabine deluxe, la ristorazione curata da grandi chef e il personale dedicato per offrire servizi luxury saranno quelli offerti dal nuovo Treno della Dolce Vita che a partire dal 2023 circolerà in Italia a cura di Trenitalia e del Gruppo Arsenale con la partecipazione della Fondazione FS.

L’Italia può quindi giocare a livello europeo un ruolo importante, non solo grazie ai suoi meravigliosi paesaggi ammirabili dal finestrino del treno, ma per la sua vocazione all’ospitalità.

Nel convegno Ferpress ad Expoferroviaria 2021 si confronteranno gestori, costruttori, formatori ed esperti con uno sguardo alle migliori esperienze europee.

