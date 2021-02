Fermata Alta Velocità Orte: Tesei, importante tassello per collegamenti umbri, nato dall’azione congiunta con il Lazio

(FERPRESS) – Perugia, 23 FEB – “La fermata di Orte dell’Alta Velocità è una nuova importante tessera dell’ampio quadro dei collegamenti ferroviari che stiamo componendo”. È quanto detto dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a seguito della conferma da parte dell’amministratore delegato di Ferrovie delle Stato, Gianfranco Battisti, della nuova fermata a confine tra Lazio ed Umbria.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it