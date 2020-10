Fercargo: Legnani, superare le attuali limitazioni del trasporto per ferrovia delle merci pericolose

(FERPRESS) – Roma, 16 OTT – Il presidente di FerCargo, Luigi Legnani, ha chiesto che l’attuale disposizione imposta da RFI, basata sulla limitazione per ogni tratto della rete ferroviaria nazionale, del numero di treni che trasportano merci pericolose in modo da non superare quello circolato negli anni precedenti venga al più presto superata.

Pubblicato da COM il: 16/10/2020 h 13:27 - Riproduzione riservata