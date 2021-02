FERCAM Svezia: operativa la prima Filiale fondata interamente da remoto

(FERPRESS) – Roma, 24 FEB – Come sede per la propria prima Filiale svedese, l’operatore logistico altoatesino FERCAM ha scelto Helsingborg, nel sud del Paese. L’ubicazione risulta strategica per più di una ragione: è vicina al confine con la Danimarca, nonché ai maggiori insediamenti industriali e soprattutto al porto, il secondo per importanza nell’intera Svezia.

Pubblicato da COM il: 24/2/2021 h 11:39 - Riproduzione riservata