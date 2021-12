FERCAM si aggiudica il premio “Il logistico dell’anno 2021”

(FERPRESS) – Bolzano, 16 DIC – L’azienda altoatesina di trasporti e logistica FERCAM si è aggiudicata per il 2021 il prestigioso riconoscimento istituito da Assologistica, con un progetto di logistica sostenibile, sviluppato su misura per le esigenze specifiche del cliente Agrieuro, azienda leader in Europa nell’e-commerce di macchine per il giardinaggio e l’agricoltura. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo il 16 dicembre in versione ibrida, parte in streaming e parte in presenza, presso l’Auditorium Gio Ponti di Assolombarda, a Milano.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da Giulia Riva il: 16/12/2021 h 16:33 - Riproduzione riservata