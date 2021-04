FERCAM: servizi logistici sfidanti all’insegna della sicurezza e responsabilità sociale

(FERPRESS) – Bolzano, 15 APR – In collaborazione con Versalis, l’azienda chimica di Eni, l’operatore logistico altoatesino FERCAM garantisce giornalmente la distribuzione di gel disinfettante a circa 17.000 istituti scolastici statali e paritari distribuiti su tutto il territorio nazionale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it