FERCAM rafforza propria presenza in FVG con il trasloco della filiale di Udine in un nuovo sito

(FERPRESS) – Bolzano, 16 SET – L’azienda altoatesina di trasporti e logistica FERCAM con sede a Bolzano rafforza la propria presenza nel Friuli Venezia Giulia con il trasloco della filiale di Udine in un nuovo sito, resosi necessario per rispondere alla forte domanda di servizi logistici dei propri clienti locali.

