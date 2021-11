FERCAM rafforza la propria posizione di mercato nel settore traslochi e relocation. Accordo preliminare con Vinelli&Scotto Srl

(FERPRESS) – Bolzano, 11 NOV – La società altoatesina di logistica FERCAM ha concluso un accordo preliminare volto ad acquisire, alle condizioni dell’accordo siglato tra le parti, la società Vinelli &Scotto con sede a Venaria, alle porte di Torino e con filiale a Concorezzo, specializzata nei traslochi internazionali e relocation.

Vinelli &Scotto vanta un’ottima fama nel mondo delle relocations con importanti clienti che si affidano fiduciosi al notevole expertise e qualità dei servizi offerti; tra i clienti di spicco, importanti multinazionali, società bancarie e assicurative nonché organizzazioni internazionali e strutture di ricerca ed universitarie. Molti sono i riconoscimenti a livello mondiale di cui si fregia Vinelli&Scotto che, sotto la guida dell’AD Renata Busettini, da azienda di traslochi è diventata società leader nella relocation. “Il nostro è un particolare servizio di mediazione che semplifica la vita a chi si trasferisce per ragioni di lavoro”, così Renata Busettini ama definire la propria attività.

