FERCAM: investimenti per un trasporto stradale a impatto zero attraverso la partecipazione societaria alla BIOGAS WIPPTAL

(FERPRESS) – Bolzano, 2 OTT – L’azienda di trasporti e logistica altoatesina FERCAM, la società di trasporti Transbozen e la concessionaria IVECO per l’Alto Adige Gasser srl il 30 settembre 2020 hanno siglato un accordo di partecipazione societaria alla BIOGAS Wipptal che dopo opportuni lavori di adattamento e riconversione avvierà presso il proprio impianto in Val di Vizze la produzione di GNL per autotrazione.

Pubblicato da COM il: 2/10/2020 h 15:19 - Riproduzione riservata