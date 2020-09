Fercam: in consegna banchi e sedute per un inizio dell’anno scolastico in sicurezza

(FERPRESS) – Bolzano, 10 SET – Quando nel luglio di quest’anno il commissario straordinario per l’emergenza COVID, Domenico Arcuri ha indetto una Gara pubblica europea per l’acquisto di due milioni di banchi monoposto e 400.000 sedute si sapeva già che sarebbe stata una corsa contro il tempo per garantire produzione, spedizione e distribuzione nei termini previsti dal bando.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 10/9/2020 h 11:58 - Riproduzione riservata