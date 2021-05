FERCAM avvia studio di ricerca con CNR ITAE a integrazione del progetto pilota “Emission free delivery” su Roma

(FERPRESS) – Bolzano, 6 MAG – L’operatore logistico altoatesino FERCAM, in collaborazione con il Comune di Roma e con TRELAB, laboratorio dell’università Roma Tre, è parte attiva nel complesso processo di trasformazione distributiva nel centro urbano, con l’obiettivo di costruire un modello virtuoso concretamente sostenibile. Il progetto sarà gradualmente esteso a tutte le realtà urbane nazionali in cui FERCAM è operativa e prevede una revisione complessiva del parco mezzi per giungere ad una logistica urbana a emissioni zero.

Pubblicato da COM il: 6/5/2021 h 11:56 - Riproduzione riservata