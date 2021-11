FedEx Express potenzia le capacità del network aereo intraeuropeo e intercontinentale in vista della prossima Peak Season

(FERPRESS) – Roma, 12 NOV — FedEx Express, società controllata di FedEx Corp. (NYSE: FDX) nonché la maggiore società di spedizioni espresse al mondo, ha incrementato la capacità del suo network aereo intraeuropeo con l’introduzione di tre nuovi voli e il potenziamento della capacità di quattro altri voli per un totale di quasi 210.000 kg di capacità settimanale in più su alcune specifiche tratte europee. In previsione dei volumi elevati che si registreranno durante le feste, FedEx Express potenzierà temporaneamente anche la sua capacità aerea transatlantica, raggiungendo fino al 20% di capacità in più nella settimana più frenetica dell’intero periodo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 12/11/2021 h 09:37 - Riproduzione riservata