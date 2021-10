FedEx Express espande il network aereo con un nuovo volo tra Europa e Giappone

(FERPRESS) – Roma, 6 OTT – FedEx Express, società controllata di FedEx Corp. (NYSE: FDX) nonché una delle maggiori società di spedizioni espresse al mondo, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo volo intercontinentale tra Europa e Giappone per offrire ai clienti europei un collegamento migliore con il Paese del Sol Levante e capacità aggiuntiva non solo verso di esso, ma anche verso la Cina settentrionale. Il volo, effettuato da un Boeing 777, aggiunge circa 200 tonnellate di capacità supplementare su base settimanale. Decollerà quattro volte a settimana dall’aeroporto parigino Charles De Gaulle, diretto all’aeroporto internazionale di Kansai di Osaka in Giappone, per poi proseguire alla volta della Cina, atterrando all’aeroporto internazionale Guangzhou Baiyun di Guangzhou. Inoltre, una volta a settimana, un volo decollerà da Charles De Gaulle diretto all’aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun, effettuando uno scalo all’aeroporto Changi di Singapore e aggiungendo altre circa 50 tonnellate di capacità settimanale.

