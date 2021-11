Fedespedi: V Convegno Doganale occasione per fare punto su Codice Doganale dell’Unione insieme ad Agenzia Dogane

(FERPRESS) – Milano, 24 NOV – Oltre 200 (tra presenti e collegati) ieri al Convegno Doganale di Fedespedi, giunto alla sua V edizione. L’evento, dal titolo “L’attuazione del Codice Doganale dell’Unione: normativa e innovazione tecnologica al servizio del commercio internazionale” è stata l’occasione per fare il punto sul Codice Doganale dell’Unione insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (con gli interventi del Direttore Laura Castellani e la dott.ssa Loredana Sasso) e gli esperti di diritto doganale Enrico Perticone, Presidente del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali (con un intervento sulla revisione del sistema armonizzato) e il prof. Fabrizio Vismara, dell’Università dell’Insubria (con un intervento di approfondimento sul Codice Doganale UE).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it