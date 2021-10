Fedespedi: pubblicata ricerca “Disclosing the Forwarding World”. Studio su futuro professioni nel settore spedizioni internazionali

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – Viene pubblicata oggi la ricerca “Disclosing the Forwarding World”, lo studio sul futuro delle professioni nel settore delle spedizioni internazionali e sulla loro promozione nell’attuale mercato del lavoro realizzata da Fedespedi in collaborazione con il partner ODM Consulting, la società di consulenza HR di Gi Group.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it