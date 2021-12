Federtrasporto a Connext 2021, sfida imprese per transizione. A Milano il punto su energia, ambiente e tecnologia

(FERPRESS) – Milano, 3 DIC – Rilanciare le imprese di trasporto sostenendole nella fase delicata della transizione. Questa la richiesta di Federtrasporto, presente alla seconda edizione di Connext 2021, l’incontro organizzato da Confindustria che vede riunita l’ industria nazionale per fare il punto sullo sviluppo economico sostenibile dopo gli effetti della pandemia.

Secondo Guido Ottolenghi, Confindustria, “L’inurbazione, l’allungamento della vita e l’aumento della popolazione ci obbligano a cercare nuove e migliori risorse energetiche e a costruire per il futuro un assetto più equilibrato delle fonti. Oltre al tema energetico è di grande importanza quello digitale, perché la tecnologia consente un’ottimale concentrazione dei traffici di merci e persone realizzando miglioramenti sociali e ambientali a parità di fonte energetica”.

