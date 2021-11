federMobilità: una banca dati per il TPL. ART, enti locali e aziende: una sfida decisiva anche per il PNRR

(FERPRESS) – Roma, 24 NOV – Il sistema Paese non ha ancora un completo, unico e certificato sistema di raccolta dati in merito alla mobilità e al Tpl. federMobilità è partita dalla constatazione di questa grave carenza per organizzare un convegno telematico che ha visto la partecipazione dei maggiori interlocutori del settore, a partire dalla presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita. Titolo del webinar “Dati e informazioni per la scelta degli enti locali e al servizio dei cittadini e dei consumatori nel contesto della futura mobilità”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AD il: 24/11/2021 h 15:29 - Riproduzione riservata