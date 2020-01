federMobilità: grande successo per le iscrizioni al corso di formazione. Chiuse con anticipo le iscrizioni

(FERPRESS) – Roma, 31 GEN – Grande successo di iscrizioni al Corso di Formazione di federMobilità. Chiuse con largo anticipo le iscrizioni. L’Associazione rilancia per il 2020 la formazione per Enti locali, Enti affidanti e di controllo dei servizi per il TPL; 5 moduli di formazione di alto livello da 12 ore con il sostegno tecnico-specialistico di ISFORT che si avvarrà del Dipartimento DIAG dell’Università La Sapienza e della Fondazione Malena per il TPL. La Scuola di formazione sarà ospitata a Roma nella sede FMC, in Via di Villa Albani, n°20

Partecipazione GRATUITA per i Soci.

federMobilità è l’Associazione senza scopo di lucro che riunisce le Amministrazioni responsabili del governo della mobilità e che opera a livello nazionale per condividere e promuovere le esperienze e le pratiche di mobilità sostenibile, con particolare attenzione al trasporto pubblico locale.

federMobilità associa Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, le Agenzie per la Mobilità, le stazioni appaltanti e di controllo dei servizi di TPL, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze realizzate sul campo dagli Enti associati e di coordinare i rapporti con il Governo, il Parlamento, la conferenza Stato-Regioni, l’Autorità per la Regolazione dei Trasporti, il Garante per il Mercato, l’Anci e l’Upi.

La pianificazione del territorio, delle reti e dei servizi, la liberalizzazione della gestione e l’incremento della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi di Tpl sono i temi su cui si misura federMobilità.

Uno degli obiettivi prioritari che gli associati hanno chiesto di sviluppare all’Associazione è quello di favorire la crescita delle competenze specialistiche e delle conoscenze professionali del proprio personale tecnico e amministrativo.

Obiettivo al quale federMobilità risponde con la creazione della Scuola di formazione e la presentazione delle attività per il 2020.

I titoli dei singoli moduli:

1° modulo – 10/11 febbraio 2020

Dalla pianificazione del territorio alla progettazione dei servizi di TPL

2° modulo – 23/24 marzo 2020

L’affidamento dei servizi di TPL: l’iter per le gare

3° modulo – 18/19 maggio 2020

Il Contratto di Servizio (1^ parte)

Le principali caratteristiche, l’esercizio e gli strumenti di monitoraggio

4° modulo – 21/22 settembre 2020

Il Contratto di Servizio (2^ parte)

Approfondimento su controllo, reportistica e contabilità separata

5° modulo – 9/10 novembre 2020

La gestione del cliente e la qualità del servizio: ruolo dell’Ente Locale e del gestore del servizio

