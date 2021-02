Federmobilità: Catalano (MIT), sì a autonomia scuola e TPL, ma il Centro deve essere più forte. Più soldi al Fondo TPL

(FERPRESS) – Roma, 18 FEB – – “L’autonomia e il federalismo per scuole e TPL sono fatti compiuti, e sono principii sacrosanti. Ma all’autonomia e alla differenziazione dei sistemi scolastici e di trasporto pubblico locale, deve corrispondere un Centro più forte, informato e ricco di dati, e un’amministrazione statale che sa gestire le differenziazioni e delimita i campi degli scostamenti accettabili, degli interventi solidaristici e sussidiari, e stabilisce anche i casi in cui è necessario intervenire con poteri sostitutivi. L’autonomia non deve diventare strumento di discriminazione, ma anzi un mezzo per arrivare ad un sintesi più avanzata e ad una crescita complessiva”, ha sottolineato in uno dei passaggi più importanti del suo intervento Giuseppe Catalano, coordinatore della Struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a conclusione del Webinar di federMobilità, sul tema “Una proposta per l’organizzazione futura della scuola, della mobilità e degli orari della città”.

L’intervento di Catalano è stato ampio ed ha affrontato numerosi temi, raccogliendo anche molti spunti dal dibattito che ha visto tanti autorevoli partecipanti. Il coordinatore della Struttura di Missione del MIT ha sottolineato che – nel settore del trasporto pubblico locale – la pandemia ha evidenziato ed acuito criticità che esistevano – però – già prima, con autobus vecchi che erano già prima affollati, che fornivano servizi già di bassa qualità e che non risolvevano i problemi dell’inquinamento ambientale, anche per la scarsa capacità di fare concorrenza al mezzo privato. La fine della pandemia – ha spiegato ancora Catalano – ci deve consegnare un servizio migliore, ma per questo dobbiamo assolutamente capovolgere la logica di un sistema che mette al centro l’offerta e non la domanda, è attento piuttosto alle richieste di chi ci lavora nei settori sia della scuola che del trasporto locale, invece di guardare ai bisogni di chi utilizza i servizi scolastici o di trasporto collettivo.

Il coordinatore della Struttura tecnica di Missione del MIT ha poi sostenuto che occorrono più soldi da destinare al Fondo nazionale per i trasporti pubblici locali. “Non esistono riforme o servizi migliori che si possono fornire a costo zero. Dopo la pandemia, avremo bisogno di più mobilità pubblica, non di meno. Il settore deve efficientarsi e aumentare i ricavi, ma nessun servizio di trasporto può reggersi solo con gli introiti della bigliettazione. E se vogliamo migliorare i servizi, come è necessario, dobbiamo investire di più”, ha concluso Catalano.

