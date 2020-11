federMobilità: 19 novembre ultimo appuntamento di formazione della Scuola di Alta Informazione

(FERPRESS) – Roma, 16 NOV – Giovedì 19 novembre dalle ore 15:00 si terrà l’ultimo momento di formazione della Scuola di Alta Informazione di federMobilità, realizzata con il contributo scientifico di Isfort e con la collaborazione di DIAG Sapienza e Fondazione Massimo Malena per il TPL.

Per tale occasione la sessione sarà aperta a tutti i partecipanti dei vari moduli, e verrà strutturata in due parti. Il primo, in continuità con quanto realizzato per i precedenti moduli, consentirà di approfondire i temi già trattati durante le lezioni del 9 e 10 novembre, in particolare gli approcci di assicurazione e controllo della qualità del servizio, nonché i sistemi tariffari nel TPL, trattati dall’Ing. Franco Gazzotti. Non meno significativo sarà poi l’illustrazione della proposta di federMobilità sulla gestione del Contratto di Servizio al tempo del Covid-19.

La seconda parte dell’incontro rappresenterà invece l’occasione per presentare il nuovo programma di alta formazione per il 2021 da parte del Presidente federMobilità GIUSEPPE RUZZICONI.

Per la partecipazione sarà sufficiente cliccare sul link che segue. Sarà possibile partecipare anche telefonicamente; in questo caso, occorrerà comporre il numero di telefono riportato nella descrizione dell’evento, e digitare il PIN corrispondente

Partecipa con Google Meet: https://meet.google.com/hpe-mybg-scs

Partecipa tramite telefono: (IT) +39 02 3041 9558 PIN: ‪488 293 310#

Si specifica che la piattaforma può ospitare un numero massimo di partecipanti pari a 150 unità, superati i quali non sarà più possibile far accedere nuovi partecipanti, nonché si consiglia di disattivare il microfono e la telecamera; inoltre, si prega di evitare l’attivazione della condivisione dello schermo, funzione che sarà utilizzata unicamente dai relatori.

Si ringraziano gli sponsor (Arriva – Autostrade Tech – Almaviva – Movalia/Famas System) che hanno supportato l’attività della Scuola di formazione 2020.

