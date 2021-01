Federlogistica: Merlo, l’indicazione dei presidenti delle AdSP come commissari per le opere può diventare un segnale di svolta

(FERPRESS) – Roma, 21 GEN – Come sbloccare e realizzare le grandi infrastrutture indispensabili per avviare il rilancio del Paese? Una prima risposta può arrivare attraverso le Autorità di Sistema Portuale che, come accaduto a Genova, Palermo e Livorno, se riconosciute nel ruolo commissariale di realizzazione delle nuove opere e liberate dai vincoli della burocrazia e dotate di strumenti normativi efficaci, sono in grado di fornire una prima prova tangibile che le grandi opere possono essere sbloccate e avviate a realizzazione.

Pubblicato da COM il: 21/1/2021 h 14:19