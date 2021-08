Federlogistica Liguria: Falteri, basta commissari e interventi emergenziali serve strategia programmatica a lungo raggio

(FERPRESS) – Roma, 6 AGO – “Basta parlare di commissari, e interventi emergenziali, qui la crisi è strutturale e va affrontata con una strategia programmatica precisa a lungo raggio”. A dirlo è il presidente di Federlogistica Liguria, Davide Falteri, che sottolinea come – tra il caos autostrade e la disconnessione tra i nodi infrastrutturali di una città strategica come Genova stiano rischiando di veder deviata la rotta dei traffici verso gli scali del Nord Europa.

