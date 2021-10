Federauto: sostegno ad autotrasporto per non bloccare attività logistico-distributive

(FERPRESS) – Roma, 12 OTT – Il Vicepresidente Federauto delegato al settore van e truck intende “suonare un campanello di allarme” per la grave congiuntura che il settore dell’Autotrasporto sta vivendo e per le nubi che si profilano all’orizzonte.

“Alle note criticità ormai sedimentate da anni – come la mancanza di infrastrutture, la concorrenza sleale in ambito cabotaggio, la delocalizzazione delle imprese, l’arretratezza di sistema nella digitalizzazione e dell’intermodalità – si stanno aggiungendo notevoli ed impreviste difficoltà sia di tipo operativo che nel campo degli investimenti finalizzati alla sicurezza e alla transizione energetica ed ecologica”, dichiara Massimo Artusi.

