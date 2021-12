Federauto: Artusi, in merito alla decisione del CITE serve un piano di accompagnamento per i tir

(FERPRESS) – Roma, 14 DIC – “La duplice decisione del CITE di fissare al 2040 la fine della vendita dei veicoli commerciali con motori a combustione interna (ICE) e di sostituire entro il 2025 i cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi (SAD) con misure che ne attenuino l’impatto sociale, sebbene confermi un approccio “generico” al problema della riduzione delle emissioni nel settore del trasporto pesante su strada che presenta caratteristiche completamente diverse dal resto degli autoveicoli, deve rappresentare l’occasione per accelerare la transizione tecnologica dei vettori logistici stradali verso i carburanti a minor impatto per l’ambiente”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it