Federagenti: Santi nomina i 4 Vice Presidenti. Consiglio Direttivo ha preso ufficialmente atto

(FERPRESS) – Roma, 27 GEN – Il Consiglio Direttivo di Federagenti ha preso ufficialmente atto della nomina dei quattro Vice Presidenti scelti dal Presidente Alessandro Santi.

Si tratta di Giancarlo Acciaro, attuale Presidente dell’Associazione degli Agenti Marittimi di Sardegna, di Gianluca Croce, Vice Presidente di Assagenti Genova, di Laura Miele, Consigliere dell’Associazione Agenti Marittimi di Livorno e Piombino e di Domenico Speciale, Presidente degli Agenti Marittimi siciliani.

