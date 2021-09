Federagenti: noli, cartelli e sterili polemiche. Necessario abbassare i toni e porsi alcuni interrogativi

(FERPRESS) – Roma, 29 SET – “Aumento dei noli container, cartelli fantasma, complotti per rallentare la ripartenza dell’economia mondiale”. Secondo Alessandro Santi, Presidente di Federagenti, “le ripetute polemiche per altro innescate anche da soggetti che avrebbero istituzionalmente l’interesse di coltivare un rapporto positivo con i grandi gruppi armatoriali, sono tanto sterili quanto frutto di una lettura assolutamente parziale. È vero, i noli sono aumentati e di molto, ma è sufficiente scorrere l’andamento del mercato dei noli dal 2010 a oggi, per trovare risposte sorprendenti. Per oltre un decennio le grandi compagnie di trasporto container hanno navigato in rosso senza alcuna possibilità di coprire i ‘running cost’, per non parlare degli oneri finanziari che questi gruppi hanno affrontato per rinnovare le flotte o le incertezze che oggi si trovano a fronteggiare anche nella chiave della transizione energetica. Tanti gruppi sono spariti, falcidiati dalla crisi e dai noli bassi; altri hanno continuato a investire con noli che di certo facevano arricchire altri anelli della catena logistica”.

