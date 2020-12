Federagenti: Federica Archibugi lancia sul mare la sfida delle nuove generazioni

(FERPRESS) – Roma, 28 DIC – È Federica Archibugi, nuova generazione della nota famiglia imprenditoriale-portuale di Ancona, il neo-presidente dei Giovani di Federagenti. Federica Archibugi è chiamata a raccogliere l’esplicito invito formulato dal neo presidente di Federagenti, Alessandro Santi che, nel programma presentato in occasione della recente assemblea della Federazione, ha fatto più volte riferimento proprio ai giovani come risorsa non pienamente sfruttata per garantire alla categoria un ruolo nel sempre più complesso cluster marittimo e portuale.

Pubblicato da COM il: 28/12/2020 h 11:40 - Riproduzione riservata