FCA Bank annuncia l’arrivo dei propri prodotti finanziari e servizi assicurativi dedicati a ciclomotori, scooter e moto

(FERPRESS) – Milano, 24 NOV – Non solo prodotti finanziari, assicurativi e di mobilità dedicati al mondo dell’automotive: FCA Bank, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, fa il suo ingresso nel mondo delle due ruote. La Banca lo ha annunciato oggi alla 78ª edizione di EICMA, il più importante evento espositivo internazionale per le due ruote, durante un workshop di presentazione dedicato a dealer ed esponenti del settore.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it