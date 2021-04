Fast Confsal: transizione digitale la riforma delle riforme. Bellanova: alleanza ecologia-tecnologia

(FERPRESS) – Roma, 21 APR – “La digitalizzazione è la riforma delle riforme, la sfida preliminare da affrontare senza la quale nessun processo di modernizzazione e di rilancio dell’economia sarà possibile. Il compito sarà particolarmente impegnativo nel settore dei trasporti, strategico per la ripartenza del Paese, dove non si tratta semplicemente di creare le infrastrutture materiali, ma di cambiare cultura e organizzazione del lavoro, di formare nuove competenze e di ripensare i processi produttivi e di salvaguardare l’occupazione”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it