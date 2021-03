Fast Confsal Sicilia: Comunale Catania chiarisca la querelle che si è sviluppata con AMT e Gruppo Consiliare M5S

(FERPRESS) – Palermo, 23 MAR – Leggiamo in questi giorni, fra conferme e smentite, la querelle fantozziana che si è sviluppata fra il Comune di Catania, la propria Partecipata (AMT SPA) e il Gruppo Consiliare del M55.

Lo riferisce una nota di Fast Confsal Sicilia che prosegue “Una questione paradossale, sulla quale l’Amministrazione Comunale di Catania ha il dovere chiarire all’opinione pubblica, non fosse altro per il susseguirsi di Provvedimenti Dirigenziali, adottati dall’Ufficio Risorse Umane del Comune, Ordini di Servizio e Atti d’interpello, emanati dai Vertici dell’AMT Spa, nonché, pareri discordanti fra I.N.P.D.A.P. e I.N.P.S”.

“Nel frattempo che la diatriba in corso possa essere definitivamente chiarita nelle sedi istituzionali preposte dagli attori in campo, dato che l’indignazione non è più sufficiente all’opinione pubblica, come Organizzazione sindacale – conclude la nota – auspichiamo che la permanenza dell’Ing. Vitale, Dirigente alla Produzione dell’AZIENDA METROPOLITAMNA TRASPORTI CATANIA S.P.A., possa continuare ad essere utile, nell’interesse dell’Azienda e dei lavoratori dipendenti”.

[/dc]

Pubblicato da COM il: 23/3/2021 h 15:01 - Riproduzione riservata