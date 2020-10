Fast Confsal: gli operatori che presteranno servizio pubblico dopo le ore 18 saranno privati di beni e servizi essenziali

(FERPRESS) – Roma, 28 OTT – Come noto, è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 24 ottobre 2020, con il quale il Governo ha

previsto nuove misure di contenimento in relazione al Covid-19.

Il citato DPMC ha previsto – all’art. 1, lett. ee) – che “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00” e che “continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente”.



