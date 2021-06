Fast Confsal: Coppini, importante pronuncia Tribunale su no al limite di età al concorso autisti Cotral

(FERPRESS) – Roma, 15 GIU – No al limite di età al concorso Autisti Tpl Cotral S.p.A. Importante pronuncia del Tribunale del Lavoro di Cassino sul ricorso patrocinato dal legale Avv. Domenico Marrazzo che ha dichiarato illegittimo, poichè discriminatorio alla luce delle Direttive Europee, il limite di età di 45 anni imposto nel bando di concorso.

