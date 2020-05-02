Fase2, ANM Napoli, le nuove regole per il trasporto pubblico

(FERPRESS) – Napoli, 2 MAG – ANM di Napoli ha diffuso le nuove regole di trasporto in vigore dal 4 maggio. Mascherina obbligatoria a bordo e guanti consigliati su Metro, filobus, autobus e funicolari.
È OBBLIGATORIO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA. ASSICURATI DI COPRIRE CORRETTAMENTE NASO E BOCCA
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|A BORDO E IN ATTESA ALLA FERMATA, MANTIENI SEMPRE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
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|A BORDO DI BUS TRAM E FILOBUS E SULLE CARROZZE DI METRO E FUNICOLARI, E’ FONDAMENTALE L’USO DEI GUANTI
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|A BORDO DEI BUS E’ VIETATA LA SALITA E LA DISCESA DALLA PORTA ANTERIORE
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IL CONDUCENTE PUO’ SALTARE LA FERMATA SE IL NUMERO DI PASSEGGERI A BORDO SUPERA IL LIMITE DI CAPIENZA.
IL FUORI FERMATA E’ CONSENTITO SE PRATICATO IN SICUREZZA
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|CONSULTA GLI AGGIORNAMENTI SU ORARI E MODALITA DI SERVIZIO SU CANALI SOCIAL MEDIA E SITO WEB ANM
Pubblicato da AAR il: 2/5/2020 h 12:12 - Riproduzione riservata
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|SEGUI SEGNALETICA E PERCORSI GUIDATI ALLE FERMATE, IN STAZIONE E A BORDO. ASCOLTA GLI AVVISI ACUSTICI E LE INDICAZIONI FORNITE DAL PERSONALE ANM
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