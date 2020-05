Fase2: Alessandri (Regione Lazio), la nostra ordinanza non impone limiti ad utilizzo flotta Atac

(FERPRESS) – Roma, 3 MAG – “Stupisce leggere che oggi in un’intervista la sindaca di Roma, Virginia Raggi abbia riferito in maniera distorta dati di cui forse non aveva piena contezza”. Ad affermarlo è l’assessore regionale alla Mobilità Mauro Alessandri in una nota.

“Nell’ordinanza pubblicata giovedì, infatti, come tutti possono verificare, non è previsto alcun limite all’impiego della flotta di Atac, al contrario di quanto afferma la sindaca. I numeri sulla disponibilità della flotta di Atac sono stati consegnati da Atac stessa, all’attenzione del tavolo tecnico a cui la stessa azienda, Roma Capitale, Cotral e gli assessori competenti, hanno partecipato. Li ha forniti l’ad di Atac, Paolo Simioni e ribaditi anche in presenza della sindaca, durante una riunione conclusiva, alla presenza di tutti, avvenuta il 28 aprile scorso.

Se Atac può incrementare i dati del servizio comunicati a Regione e Comune, ben venga, anzi più mezzi verranno utilizzati e meglio sarà per i romani, visto che si potranno da subito distribuire meglio gli utenti senza creare eventuali assembramenti nei mezzi stessi. Su tale immediata e totale disponibilità di mezzi da impiegare, Roma Capitale è nelle condizioni di valutare in piena autonomia.

Probabilmente la Sindaca confonde il dato totale della flotta a disposizione, su cui l’ordinanza, ripeto, non entra assolutamente in merito, con la capienza massima consentita per ogni mezzo, che abbiamo fissato, questo sì, per garantire l’indispensabile livello di sicurezza sanitaria del personale e dell’utenza. Nessun limite insomma, alla flotta da utilizzare. Siamo costretti a precisarlo per dovere di correttezza dell’informazione ai cittadini e alle cittadine. In un momento così delicato, sarebbe opportuno che tra Istituzioni si continuasse a collaborare pienamente, come avvenuto in questi giorni, senza polemizzare con argomenti fuorvianti”.

Pubblicato da AAR il: 3/5/2020 h 15:31 - Riproduzione riservata