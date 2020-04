Fase 2: Trasporti, Webinar “Da emergenza a opportunità di sviluppo”. Il 30 aprile, ore 17, Ferrovieri Roma

(FERPRESS) – Roma, 29 APR – “Da emergenza a opportunità di sviluppo: le Ferrovie nel futuro del Paese”. Questo il titolo del webinar organizzato dal circolo PD Ferrovieri Roma, che si terrà giovedì 30 aprile, alle ore 17:00, sulla piattaforma telematica ‘Zoom’, e sarà visibile in streaming Facebook alla pagina: Circolo PD Ferrovieri Roma . Una sorta di laboratorio di idee e un luogo di confronto finalizzato a due obiettivi principali: il primo è una gestione lungimirante della ‘Fase 2’, tramite la corretta l’applicazione delle linee guida sulla sicurezza nel comparto, per la tutela e salute dei lavoratori e della cittadinanza. Il secondo punto su cui riflettere è una ‘ripartenza’ di un settore nevralgico quale quello ferroviario che utilizzi l’attuale emergenza come occasione per uno sviluppo più sostenibile, e pianificato al meglio. Il metodo è quello del dialogo: ogni protagonista del settore può e deve essere coinvolto per un cambiamento in senso migliorativo di un comparto strategico, che impatta sulla vita di molti.

Al seminario web parteciperanno: Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità Regione Lazio; Stefano Malorgio, Segretario Generale FILT-CGIL; Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato M.I.T.; Salvatore Pellecchia, Segretario Generale FIT-CISL; Andrea Ricci, Presidente Osservatorio regionale sui trasporti Lazio; Marco Romani- A.D. ISFORT; Marco Simiani- Segreteria Nazionale PD, delega Trasporti e Infrastrutture; Claudio Tarlazzi, Segretario Generale UILTrasporti.

