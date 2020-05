Fase 2: Masucci (Fit-Cisl Lazio), nessun mezzo preso d’assalto. Adesso attenzione alta su sicurezza lavoratori e cittadini

(FERPRESS) – Roma, 4 MAG – “Siamo al primo giorno della cosiddetta ‘Fase 2’, una giornata importante il comparto trasporti, alle prese con una prima ‘prova generale’: oggi siamo rimasti colpiti dal senso di responsabilità dei romani e dei cittadini nell’utilizzo del trasporto pubblico, che non è stato assolutamente preso d’assalto. Adesso va fatto tutto il possibile per utilizzare l’emergenza come un’occasione, efficientando la mobilità di Roma e del Lazio e rendendola più sostenibile e per monitorare che lavoratori e cittadini si spostino nella massima sicurezza”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 4/5/2020 h 16:35 - Riproduzione riservata