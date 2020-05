Fase 2: Malorgio (Filt Cgil), sfida complicata. Nei trasporti agire su tecnologie, orari e risorse

(FERPRESS) – Roma, 4 MAG – “E’ una sfida complicatissima”. Così il segretario generale della Filt Cgil, Stefano Malorgio sulla fase due nei trasporti, intervistato oggi a radio 3 a Tutta La città ne parla, spiegando che “il sistema dei trasporti è fatto per trasportare il maggior numero di persone possibile, in ore di punta ben definite e quindi, in questa fase, ribaltare questo tipo di organizzazione è molto complesso”.

