Fase 2: Gest, ripartenza dolce per la tramvia di Firenze

(FERPRESS) – Firenze, 4 MAG – Primo giorno senza attese, file e affollamento. Una ripartenza dolce per il servizio della tramvia di Firenze, riorganizzato per la “fase 2” dell’emergenza sanitaria del Covid-19.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it