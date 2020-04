Fase 2: De Micheli, ripartiamo in sicurezza, misure pronte. 11 miliardi già sbloccati per infrastrutture

(FERPRESS) – Roma, 22 APR – La Fase 2 riparte prioritariamente dai trasporti e la ministra De Micheli assicura che sono già pronte le misure per garantire alcune precauzioni indispensabili per una gestione quanto più possibile efficace dei flussi in termini di sicurezza sanitaria.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata protagonista di alcuni interventi sui media, e – in particolare – ha partecipato al tlak show digitale organizzato dal Corriere della Sera, proprio sui temi della ripartenza nel delicato settore dei trasporti e delle infrastrutture. Alla videoconferenza, coordinata dal vicedirettore del Corriere Daniele Manca, hanno partecipato – insieme alla ministra – il presidente di ASSTRA e di FNM Group, Andrea Gibelli; il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta; e Giuseppe Pasini, presidente dell’Associazione industriali di Brescia.

La De Micheli ha innanzitutto ricordato che, nella prima fase assolutamente emergenziale, c’è stata già una risposta molto positiva in particolare da parte del settore della logistica, che ha mostrato professionalità e capacità di tenuta, garantendo in ogni caso la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici delle imprese impegnate in una prova particolarmente difficile. L’Italia ha adottato fin da subito – ha sottolineato ancora la ministra – una serie di protocolli che sono stati poi adottati anche dagli altri paesi europei, e hanno contribuito a sbloccare alcune situazioni di criticità createsi nell’immediato, come i 50 chilometri di fila alle frontiere del Brennero o della Slovenia. Queste esperienze – secondo la De Micheli – inducono ad un relativo ottimismo per la capacità di gestire anche la Fase 2 e la graduale ripresa delle attività di trasporto soprattutto per quanto riguarda il movimento dei passeggeri nel trasporto aereo e ferroviario e nelle grandi città metropolitane.

La De Micheli ha annunciato che il governo presenterà nei prossimi giorni il piano che prevede una serie di misure per il distanziamento dei percorsi di accesso a stazioni e metropolitane e una contemporanea limitazione delle frequentazioni sia dei treni che degli autobus, anche se in questo settore il discorso diventa più difficile. Sullo sfondo, c’è la strategia generale orientata a definire nuove modalità di organizzazione della vita cittadina, in particolare per quanto riguarda la soluzione del problema dell’affollamento nelle ore di punta, da affrontare con una diversa gestione degli orari e misure di potenziamento di altri strumenti, a partire dallo smart working per finire all’implementazione delle reti urbane di trasporto, in particolare per quanto riguarda le reti su ferro. Per questi obiettivi, la ministra ha ricordato che è stato accelerato il trasferimento di 4,5 miliardi di euro alle amministrazioni locali proprio per la realizzazione degli interventi previsti.

In questa fase – è stato ricordato nel corso del dibattito – rimane decisivo il ruolo degli investimenti sulle infrastrutture. La De Micheli, che sull’argomento si è impegnata con determinazione fin dall’inizio dell’assunzione del suo incarico, ha ricordato che il bilancio dei soldi già spesi non è completamente negativo, 11 miliardi di euro “di cassa” sono stati già spesi e messi in circolo per la realizzazione di opere infrastrutturali, strappandoli al destino di stanziamenti solo sulla carta (l’ultimo esempio riguarda l’apertura dei cantieri della Brecia-Verona dopo l’affidamento di un lotto da oltre 500 milioni di euro da parte di RFI). Sull’argomento, però, ha annunciato che altri importanti provvedimenti sono in arrivo e saranno contenuti nella legge di Bilancio, che – con tutta probabilità – dovrebbe essere anticipata a giugno: si tratta di misure di accelerazione e semplificazione di tutti i processi che riguardano tutte le fasi di realizzazione delle opere, a partire dall’importantissima fase della progettazione fino a quella definitva dell’apertura concreta dei cantieri. L’Allegato Infrastrutture – che sarà presentato anch’esso insieme al DEF e probabilmente alla legge di Bilancio – conterrà il disegno strategico della nuova fase di ripartenza.

Pubblicato da COM il: 22/4/2020 h 11:49 - Riproduzione riservata