FAL: rubati cavi di fibra e rame sulla Bari – Matera

(FERPRESS) – Roma, 30 AGO – La rete ferroviaria delle Ferrovie Appulo Lucane è stata oggetto di furti e atti vandalici. Nella notte di domenica 29 agosto tra Altamura e Pescariello sono stati rubati oltre 200 metri di cavi di fibra e di rame, componenti fondamentali dell’impianto di segnalamento e sicurezza.

