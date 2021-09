FAL: ennesimo furto di cavi di rame sulla Bari-Matera. Chiesto intervento del Prefetto

(FERPRESS) – Bari, 7 SET – “Dopo l’ennesimo furto di cavi in pochi giorni sulla nostra linea, abbiamo chiesto al Prefetto di Bari di valutare l’ipotesi di convocare un’apposita riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per definire ogni possibile forma di controllo e repressione di questi atti vandalici e criminosi in preoccupante crescita”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/9/2021 h 11:03 - Riproduzione riservata