FAL: domenica 14 treni speciali da Altamura e Gravina navette ogni 15 minuti dal parcheggio Policlinico a Bari centrale

(FERPRESS) – Bari, 20 FEB – In occasione della visita a Bari di Papa Francesco, domenica 23 febbraio, Ferrovie Appulo Lucane ha previsto un servizio ferroviario straordinario secondo il seguente programma: quattordici treni speciali da Gravina e Altamura a Bari centrale (e viceversa) con cadenza ogni 30 minuti (dalle 3.50 alle 6.50 per l’andata e dalle 13.30 alle 16.30 per il ritorno) più 11 ‘treni – navetta’ che si aggiungono agli altri e nelle stesse fasce orarie, con cadenza ogni 15 minuti, collegano Bari centrale a Bari Policlinico (e viceversa). Così sarà possibile lasciare l’auto nell’autosilo – parcheggio di scambio Polipark, interno al Policlinico e adiacente alla stazione Fal, e raggiungere Bari centrale in treno in appena sei minuti.

20/2/2020