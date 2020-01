Faisa Sicel: contro il Coronavirus dotare tutto personale Atac di mascherine

(FERPRESS) – Roma, 31 GEN – “La scrivente O.S. vista la situazione di emergenza gravissima a livello mondiale derivante dal Coronavirus, con 2 casi certi a Roma, chiede, a tutela della salute dei lavoratori tutti e delle loro famiglie, un immediato intervento presso l’ente preposto, affinché vengano poste in essere tutte le procedure (profilassi primaria e secondaria) previste per prevenire e/o arginare potenziali contagi a danno dei lavoratori stessi”.

