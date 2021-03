FAISA: ancora non accolta richiesta di priorità nel piano vaccinale per personale Gruppo FS e aziende esercenti servizi TPL

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – “Ci uniamo con favore al coro di applausi che ha accompagnato la presentazione del treno sanitario realizzato dal Gruppo FSI e della realizzazione a Roma termini del primo hub per i vaccini contro il Covid-19, ma, allo stesso tempo, condividendo che con le misure di contenimento indicate dalle autorità unitamente ad un piano vaccinale somministrato a tappeto si potrà vincere la sfida contro la pandemia, non possiamo non osservare come inspiegabilmente ancora non sia stata accolta la richiesta di priorità nel piano vaccinale per il personale dipendente di quel Gruppo FSI, al pari del personale delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, delle aziende di trasporto pubblico di linea interregionale nonché delle aziende del noleggio autobus con conducente.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 10/3/2021 h 14:19 - Riproduzione riservata