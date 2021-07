Fai Liguria: incubo autostrade. Falteri, estendere esenzioni dai pedaggi

(FERPRESS) – Genova, 20 LUG – Autostrade liguri, l’incubo continua tra nuovi lavori urgenti per l’A10 e le sue gallerie, e i lavori h24 sulla tratta tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona (altri 16 giorni, fine settimana compresi).

