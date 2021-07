FAI Liguria: autostrade liguri gironi infernali. Mobilità insostenibile, Giovannini venga a vedere

(FERPRESS) – Genova, 2 LUG – “Autostrade liguri, un girone dantesco, intervenga il Governo. Lo faccia con urgenza perché qui si rischiano disordini: gli autisti sono allo stremo e non abbiamo l’alba di una programmazione dei cantieri. Al ministro Giovannini chiediamo con forza di ottenere immediatamente l’esenzione dai pedaggi per i mezzi pesanti. Pagare per rimanere sotto il sole ore rischiando la vita è inammissibile. Venga a vedere di persona quello che sta accadendo prima che sia troppo tardi”.

Pubblicato da COM il: 2/7/2021 h 16:36 - Riproduzione riservata