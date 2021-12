FAI-Conftrasporto si rafforza. Nasce FAI Sicilia con una donna alla guida

(FERPRESS) – Roma, 10 DIC – Cresce la famiglia del sistema FAI-Conftrasporto: nasce Fai Sicilia. Con l’adesione di AITRAS al sistema FAI, sancita dal Consiglio nazionale, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani rafforza così la sua presenza sul territorio.

AITRAS diventa quindi FAI Sicilia, vede alla guida una donna, Maria Giovanna Termini, e alla carica di segretario generale Salvatore Bella, garantendo una capillare presenza in tutte le province siciliane, tassello fondamentale nell’opera di crescita della Federazione.

