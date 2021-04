Fai-Conftrasporto: oggi l’assemblea generale. Uggè, pronti a ingranare la marcia della protesta

(FERPRESS) – Roma, 16 APR – Pronti a proclamare lo stato di agitazione. Senza escludere l’ipotesi del fermo. Sono i delegati della Fai, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani che aderisce a Conftrasporto-Confcommercio, che oggi si sono collegati da tutte le regioni d’Italia per l’Assemblea generale annunciata nei giorni scorsi dal presidente Paolo Uggè. Il malcontento, emerso da più parti nel corso dell’incontro, è legato alle difficoltà che la categoria sta attraversando da tempo, acuite dalla pandemia e amplificate dal mancato confronto con il Governo.

